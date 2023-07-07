Онс Жабер за 44 минуты вышла в третий круг Уимблдона

Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в третий круг финала Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» шестая сеяная Жабер разгромила китаянку Чжосюань Бай, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 44 минуты.

Жабер шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Чжосюань Бай не выполнила ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не использовала два шанса взять подачу соперницы.

Жабер — финалистка Уимблдона-2022, в 2021 году она добиралась до четвертьфинала. Ранее Онс трижды не могла преодолеть рубеж второго круга.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Жабер сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.