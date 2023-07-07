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Онс Жабер за 44 минуты вышла в третий круг Уимблдона

Онс Жабер за 44 минуты вышла в третий круг Уимблдона
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в третий круг финала Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» шестая сеяная Жабер разгромила китаянку Чжосюань Бай, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 44 минуты.

Жабер шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Чжосюань Бай не выполнила ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не использовала два шанса взять подачу соперницы.

Жабер — финалистка Уимблдона-2022, в 2021 году она добиралась до четвертьфинала. Ранее Онс трижды не могла преодолеть рубеж второго круга.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Жабер сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 20:25 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Чжосюань Бай
191
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай
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