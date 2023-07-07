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Джокович выиграл первый сет в матче третьего круга Уимблдона с Вавринкой

Джокович выиграл первый сет в матче третьего круга Уимблдона с Вавринкой
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В эти минуты проходит матч третьего круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович играет с швейцарским спортсменом Стэном Вавринкой (88-й в рейтинге АТР). Позади первый сет, который завершился победой сербского теннисиста со счётом 6:3. Общая продолжительность первой партии составила 38 минут.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Стэн Вавринка в третьем круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Уимблдон (м). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 22:40 МСК
Стэн Вавринка
88
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		0      
6 		2      
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Джокович и Вавринка 10 раз встречались друг с другом в личном противостоянии. В шести матчах сильнее оказывался серб, а в четырёх – швейцарец. Последняя встреча состоялась в 2022 году в третьем круге грунтового турнира в Риме, тогда сильнее оказался Джокович.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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