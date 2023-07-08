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Боузкова не пустила Гарсию в 1/8 финала Уимблдона-2023

Боузкова не пустила Гарсию в 1/8 финала Уимблдона-2023
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Теннисистка из Чехии Мари Боузкова вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» 32-я сеяная Боузкова нанесла поражение пятой ракетке турнира француженке Каролин Гарсии со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

Боузкова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из пяти брейк-пойнтов. Гарсия выполнила семь эйсов, трижды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

Боузкова в третий раз выступает в основной сетке Уимблдона, в 2022 году она дошла до четвертьфинала. Гарсия десятый раз играла на лондонских кортах, в четвёртый круг она выходила в 2017 и 2022 годах.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Боузкова сыграет с соотечественницей Маркетой Вондроушовой.

Уимблдон (ж). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 21:10 МСК
Мари Боузкова
33
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7
6 0 		6 5
         
Каролин Гарсия
5
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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