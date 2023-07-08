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Уимблдон-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 7 июля

Уимблдон-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 7 июля
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Вчера, 7 июля, состоялись соревнования пятого дня Уимблдона.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Уимблдон. Результаты матчей 7 июля. Мужчины

Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 6:3, 7:6 (7:5).
Александр Зверев (Германия) — Гийс Броувер (Нидерланды) – 6:4, 5:7, 6:2, 6:2.
Карлос Алькарас (Испания) — Александр Мюллер (Франция) – 6:4, 7:6 (7:2), 6:3.
Роман Сафиуллин (Россия) – Гидо Пелья (Аргентина) – 7:6 (7:1), 6:4, 6:0.
Александр Бублик (Казахстан) — Максимильян Мартерер (Германия) – 6:4, 6:1, 7:6 (7:4).
Денис Шаповалов (Канада) — Лиам Броэди (Великобритания) – 4:6, 6:2, 7:5, 7:5.
Стефанос Циципас (Греция) – Энди Маррей (Великобритания) — 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.
Андрей Рублёв (Россия) — Давид Гоффен (Бельгия) – 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.
Новак Джокович (Сербия) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:3, 6:1, 7:6 (7:5).

Уимблдон-2023. Турнирная сетка. Мужчины
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