Свитолина — о предстоящем матче с Азаренко: буду думать об Украине
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Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча с белоруской Викторией Азаренко в четвёртом круге Уимблдона.
«Конечно, это большой вызов. Для меня это большая мотивация. В первую очередь я буду думать о своей стране. С нетерпением жду этого матча.
В каком-то смысле это просто матч, но при этом многие украинцы будут смотреть и поддерживать меня. Я выйду на корт с боевым духом и буду бороться за каждое очко.
Она любит доминировать на корте, старается очень рано отбить мяч. Я больше играю от обороны. У нас очень разные стили игры», — сказала Свитолина на пресс-конференции.
Свитолина в девятый раз играет в основной сетке Уимблдона, в третий раз вышла в 1/8 финала. В 2019 году Элина дошла до полуфинала турнира.
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