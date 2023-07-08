Кевин Андерсон возобновит карьеру спустя 14 месяцев после заявления об уходе

Бывший финалист Уимблдона и Открытого чемпионата США Кевин Андерсон вернётся в профессиональный теннис на турнире Hall of Fame Open, который пройдёт с 17 по 23 июля в американском Ньюпорте, штат Род-Айленд, сообщает Reuters.

Южноафриканец, объявивший о завершении карьеры в мае 2022 года, получил уайлд-кард в основной сетке турнира категории ATP 250, на котором он завоевал свой последний титул в 2021 году.

«Я очень рад вернуться в тур в Ньюпорте. Победа на Infosys Hall of Fame Open в 2021 году стала для меня особенным моментом. Я не мог и придумать лучшего места, чтобы вернуться, и я очень рад снова выступить на траве», — сказал 37-летний Андерсон.

Наивысшей позицией южноафриканца в рейтинге ATP было пятое место в 2018 году, но позднее он выпал из первой сотни из-за череды травм колена, плеча и лодыжки.

Он дважды был близок к победе на турнирах Большого шлема, проиграв финал Открытого чемпионата США в 2017 году и финал Уимблдона в 2018 году Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу соответственно.