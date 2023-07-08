Роман Сафиуллин рассказал, за счёт чего вышел в 1/8 финала Уимблдона-2023
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92-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал выход в четвёртый круг Уимблдона-2023.
В матче третьего раунда Сафиуллин со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:0 обыграл представителя Аргентины Гидо Пелью.
«В особенности первый сет этого матча, я бы сказал, получился не очень ровным: и с моей стороны были провалы, и со стороны соперника. В итоге, всё это закончилось тай-брейком, на котором мне удалось прибавить и выиграть его достаточно легко. Во втором сете мы шли достаточно ровно – оба брали свои подачи, но в конце он уже дал какую-то слабину, и я этим воспользовался. А в третьей партии я уже чувствовал уверенность и очень хорошо начал играть», — сказал Сафиуллин телеграм-каналу «Больше».
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