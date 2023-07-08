Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин высказался о предстоящей встрече с Шаповаловым в 1/8 финала Уимблдона

Роман Сафиуллин высказался о предстоящей встрече с Шаповаловым в 1/8 финала Уимблдона
Комментарии

92-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча с 29-й ракеткой мира, канадцем Денисом Шаповаловым (26) в 1/8 финала Уимблдона-2023. В 2021 году 24-летний Денис доходил до финала турнира «Большого шлема» на траве.

В матче третьего раунда Сафиуллин со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:0 обыграл представителя Аргентины Гидо Пелью.

«С Шаповаловым мы уже играли в этом году, перед Открытым чемпионатом Австралии, в Аделаиде. Я ему проиграл. И в прошлом году так же в Австралии на харде. Я знаю, как он играет, что он может делать, постараюсь устранить ошибки, сделанные мной в предыдущих матчах, и улучшить свою игру к матчу», — сказал Сафиуллин телеграм-каналу «Больше».

Материалы по теме
Рублёв и Сафиуллин уже во 2-й неделе Уимблдона. Итоги дня на травяном «Шлеме»
Рублёв и Сафиуллин уже во 2-й неделе Уимблдона. Итоги дня на травяном «Шлеме»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023