Роман Сафиуллин высказался о предстоящей встрече с Шаповаловым в 1/8 финала Уимблдона

92-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча с 29-й ракеткой мира, канадцем Денисом Шаповаловым (26) в 1/8 финала Уимблдона-2023. В 2021 году 24-летний Денис доходил до финала турнира «Большого шлема» на траве.

В матче третьего раунда Сафиуллин со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:0 обыграл представителя Аргентины Гидо Пелью.

«С Шаповаловым мы уже играли в этом году, перед Открытым чемпионатом Австралии, в Аделаиде. Я ему проиграл. И в прошлом году так же в Австралии на харде. Я знаю, как он играет, что он может делать, постараюсь устранить ошибки, сделанные мной в предыдущих матчах, и улучшить свою игру к матчу», — сказал Сафиуллин телеграм-каналу «Больше».