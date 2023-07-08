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Анастасия Потапова — Мирра Андреева: текстовая трансляция матча третьего круга Уимблдона

Анастасия Потапова — Мирра Андреева: текстовая трансляция матча третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, состоится матч третьего круга Уимблдона-2023, в котором 23-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой (102-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен третьим запуском на корте №3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся приблизительно в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Мирра Андреева в третьем круге Уимблдона.

Уимблдон (ж). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Анастасия Потапова
23
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее российские спортсменки один раз встречались на корте в официальных матчах. Тогда победу в трёх сетах одержала Анастасия Потапова. Победительница этой встречи в следующем раунде соревнований в Лондоне сыграет с лучшей в паре Марта Костюк (Украина) — Мэдисон Кис (США).

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