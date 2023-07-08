Анастасия Потапова — Мирра Андреева: текстовая трансляция матча третьего круга Уимблдона

Сегодня, 8 июля, состоится матч третьего круга Уимблдона-2023, в котором 23-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой (102-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен третьим запуском на корте №3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся приблизительно в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Мирра Андреева в третьем круге Уимблдона.

Ранее российские спортсменки один раз встречались на корте в официальных матчах. Тогда победу в трёх сетах одержала Анастасия Потапова. Победительница этой встречи в следующем раунде соревнований в Лондоне сыграет с лучшей в паре Марта Костюк (Украина) — Мэдисон Кис (США).