Анастасия Потапова — Мирра Андреева: текстовая трансляция матча третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, состоится матч третьего круга Уимблдона-2023, в котором 23-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой (102-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен третьим запуском на корте №3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся приблизительно в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Мирра Андреева в третьем круге Уимблдона.
Уимблдон (ж). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
23
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
102
Мирра Андреева
М. Андреева
Ранее российские спортсменки один раз встречались на корте в официальных матчах. Тогда победу в трёх сетах одержала Анастасия Потапова. Победительница этой встречи в следующем раунде соревнований в Лондоне сыграет с лучшей в паре Марта Костюк (Украина) — Мэдисон Кис (США).
Комментарии
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