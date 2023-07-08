Макинрой: возможно, жена Маррея не будет в восторге от идеи продолжения его карьеры

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой высказался о возможном завершении карьеры британца Энди Маррея.
«Когда лучшие теннисисты доходят до этой точки в своей карьере, им трудно продолжать играть. Он очень любит теннис, любит соревноваться. Может быть, ему нужно немного отдохнуть. У меня шестеро детей, у него — четверо, и, поверьте мне, находясь в туре, ты лучше высыпаешься.
Энди любит играть, но шансы на победу в крупных турнирах снижаются, и от этого становится больно. Это очень больно. Возможно, ему приходится делать больше для своего тела, чтобы поддерживать форму. Он уже не такой быстрый и взрывной. Но, очевидно, Энди в хорошей форме, он всегда был предан делу. Возможно, его жена не будет в восторге от идеи продолжения его карьеры и скажет: «Эй, мне нужна помощь по дому», — приводит слова Макинроя BBC.
- 8 июля 2023
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