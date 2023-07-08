Медведев — Фучович: россиянин вышел вперёд по выигранным сетам в 3-м круге Уимблдона
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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл третий сет матча третьего круга Уимблдона, в котором спортсмен борется с венгром Мартоном Фучовичем. Теперь россиянин лидирует по выигранным сетам — 2:1. Текущий счёт матча — 4:6, 6:3, 6:4.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Мартона Фучовича за выход в 1/8 финала Уимблдона.
Спортсмены играют на корте №1, их матч длится уже чуть более двух часов. Для Медведева и Фучовича это четвёртая личная встреча, при этом — первая на траве. Ранее россиянин обыгрывал венгерского теннисиста на грунте в Монте-Карло в 2018 году и на харде в Софии в 2019-м, а Мартон Фучович был сильнее в 2020 году на грунте на «Ролан Гаррос».
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