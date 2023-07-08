Чесноков: Сафиуллину по силам обыграть Шаповалова, он сейчас находится на кураже

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянина Романа Сафиуллина, 92-й ракетки мира, в четвёртый круг Уимблдона.

«Знаете, это просто чудо какое-то — Сафиуллин вышел в четвёртый круг на турнирах «Большого шлема». Он и в третьем круге никогда до этого не был, но шагнул ещё дальше. На самом деле Роман — большой труженик и абсолютно заслуженно вышел в четвёртый круг. В первом круге он обыграл очень хорошего игрока (испанца Роберто Баутиста-Агута, 23-ю ракетку мира. — Прим. «Чемпионата»), который очень здорово играет на траве, а дальше уже ему было легче. Я думаю, Сафиуллину по силам обыграть Шаповалова, он сейчас находится на кураже», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В четвёртом круге Роман Сафиуллин сыграет с 29-й ракеткой мира из Канады Денисом Шаповаловым, специализирующимся в выступлениях на травяных кортах. У теннисистов было две личные встречи, который оставались за канадским спортсменом.