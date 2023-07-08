Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Мартона Фучовича в четырёх сетах
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Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона, в третьем круге в четырёх сетах обыграв 67-ю ракетку мира из Венгрии Мартона Фучовича. Встреча спортсменов завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. Даниил Медведев по ходу матча выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми и допустил пять двойных ошибок. На счету Мартона Фучовича — четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из пяти, а также четыре двойные ошибки.
Даниил Медведев впервые в 2023 году вышел во вторую неделю турниров «Большого шлема». В следующем матче он встретится либо с 15-й ракеткой мира из США Томми Полом, либо с 37-й ракеткой мира из Чехии Иржи Легечкой.
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