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Виктор Янчук объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Фучовича в третьем круге Уимблдона

Виктор Янчук объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Фучовича в третьем круге Уимблдона
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Советский и российский теннисист и тренер по теннису Виктор Янчук объяснил, за счёт чего россиянин Даниил Медведев смог обыграть венгра Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона.

«Закономерный результат. Но Медведеву ещё надо приобретать опыт игры на траве, потому что ещё есть какие-то минусы. Нужно повысить темп игры на траве. Но сегодня его мастерства хватило. Он стабильный игрок задней линии по отскочившему мячу. По ситуации может выйти к сетке, но гораздо реже других топ-игроков.

Его уровень игры и класс выше, чем у Фучовича. Он достойно отвечал контратаками и вынудил ошибаться соперника. Медведев оказался более изощрённым и надёжным в обороне», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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