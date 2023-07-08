Медведев прокомментировал свой выход в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу на венгром Мартоном Фучовичем в третьем круге Уимблдона. Спортсмен повторил свой личный рекорд по выходу в стадии турнира.

«Против Мартона очень сложно играть, после первого сета я был более решительным в некоторых моментах и ​​спас пару брейк-пойнтов на своей подаче.

Что мне нравится в зрителях на Уимблдоне, так это то, что они всегда болеют за того, кто проигрывает, они всегда хотят увидеть пять сетов… Но потом я думаю: «Пятый сет, как это будет? Они переметнутся на другую сторону в зависимости от того, у кого больше геймов?»

Очень рад, что прошёл дальше. Я действительно хочу выступить здесь хорошо. Я не играл здесь в прошлом году, и это мой худший турнир «Большого шлема» с точки зрения результатов. У меня есть большая мотивация изменить это. Чем дальше вы проходите, тем сильнее соперники. Я хочу показать свой лучший теннис и наслаждаться игрой», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В следующем круге россиянин сыграет либо с американцем Томми Полом, либо с чехом Иржи Легечкой.