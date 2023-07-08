Медведев прокомментировал свой выход в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу на венгром Мартоном Фучовичем в третьем круге Уимблдона. Спортсмен повторил свой личный рекорд по выходу в стадии турнира.
«Против Мартона очень сложно играть, после первого сета я был более решительным в некоторых моментах и спас пару брейк-пойнтов на своей подаче.
Что мне нравится в зрителях на Уимблдоне, так это то, что они всегда болеют за того, кто проигрывает, они всегда хотят увидеть пять сетов… Но потом я думаю: «Пятый сет, как это будет? Они переметнутся на другую сторону в зависимости от того, у кого больше геймов?»
Очень рад, что прошёл дальше. Я действительно хочу выступить здесь хорошо. Я не играл здесь в прошлом году, и это мой худший турнир «Большого шлема» с точки зрения результатов. У меня есть большая мотивация изменить это. Чем дальше вы проходите, тем сильнее соперники. Я хочу показать свой лучший теннис и наслаждаться игрой», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
В следующем круге россиянин сыграет либо с американцем Томми Полом, либо с чехом Иржи Легечкой.
- 8 июля 2023
-
19:00
-
18:50
-
18:41
-
18:34
-
18:14
-
18:04
-
17:35
-
17:19
-
17:17
-
16:55
-
16:29
-
16:28
-
15:49
-
14:50
-
14:40
-
14:15
-
14:08
-
13:51
-
13:47
-
12:44
-
12:20
-
11:58
-
11:48
-
11:11
-
10:53
-
10:33
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:00
-
08:00