Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Уимблдона, обыграв Николаса Харри

Испанский теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира, продолжает борьбу на Уимблдоне. Сегодня, 8 июля, спортсмен вышел в четвёртый круг турнира, обыграв в четырёх сетах 28-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри: 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.

Матч продолжался 3 часа 55 минут. Карлос Алькарас по ходу встречи выполнил 12 эйсов, реализовал 5 брейк-пойнтов из 14, а также допустил семь двойных ошибок. На счету Николаса Харри — 15 подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из семи и три двойные ошибки.

В 1/8 финала испанский теннисист сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 21-я ракетка мира) — Маттео Берреттини (Италия, 38-й в рейтинге ATP), который состоится сегодня, 8 июля, вечером на корте №1.