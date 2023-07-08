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Стефанос Циципас продолжает борьбу на Уимблдоне

Стефанос Циципас продолжает борьбу на Уимблдоне
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Пятая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас одержал уверенную победу в матче третьего круга Уимблдона. Спортсмен в трёх сетах обыграл 60-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере: 6:4, 7:6 (7:5), 6:4.

Матч теннисистов продолжался 2 часа 10 минут. Стефанос Циципас за это время выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта (75%), а также допустил только одну двойную ошибку. На счету Ласло Джере в этой встрече — четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт (25%) и три двойные ошибки.

В 1/8 финала Стефанос Циципас сразится с 43-й ракеткой мира из США Кристофером Юбэнксом, ранее в третьем круге обыгравшим австралийца Кристофера О'Коннелла, 73-го в рейтинге ATP. Ранее Юбэнкс и Циципас никогда не играли друг с другом.

Уимблдон (м). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 17:35 МСК
Ласло Джере
60
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 5 4    
6 		7 7 6    
             
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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