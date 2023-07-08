Стефанос Циципас продолжает борьбу на Уимблдоне
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Пятая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас одержал уверенную победу в матче третьего круга Уимблдона. Спортсмен в трёх сетах обыграл 60-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере: 6:4, 7:6 (7:5), 6:4.
Матч теннисистов продолжался 2 часа 10 минут. Стефанос Циципас за это время выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта (75%), а также допустил только одну двойную ошибку. На счету Ласло Джере в этой встрече — четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт (25%) и три двойные ошибки.
В 1/8 финала Стефанос Циципас сразится с 43-й ракеткой мира из США Кристофером Юбэнксом, ранее в третьем круге обыгравшим австралийца Кристофера О'Коннелла, 73-го в рейтинге ATP. Ранее Юбэнкс и Циципас никогда не играли друг с другом.
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