Алькарас: главное — верить и оставаться сосредоточенным всё время

Испанский теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира, прокомментировал свой выход в 1/8 финала Уимблдона. Сегодня, 8 июля, спортсмен в трёх сетах обыграл 28-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри.
«Я должен был оставаться сосредоточенным по ходу матча. Я знал, что у меня будут шансы. Это было очень, очень близко. Главное — верить и оставаться сосредоточенным всё время. Помню, как смотрел много матчей, проходивших на центральном корте. Просто по-настоящему счастлив играть здесь. Этот корт действительно особенный, один из самых красивых из всех, на которых я когда-либо выступал», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.
Карлос Алькарас повторил свой лучший результат на Уимблдоне: на турнире в 2022 году спортсмен тоже доходил до четвёртого круга.
- 8 июля 2023
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