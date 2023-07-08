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Алина Корнеева стартовала на юниорском Уимблдоне с уверенной победы

Алина Корнеева стартовала на юниорском Уимблдоне с уверенной победы
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16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева, первая сеяная юниорского Уимблдона, стартовала на турнире с уверенной победы. В первом круге спортсменка разгромила 18-летнюю марокканку Аю Эль-Ауни, отдав сопернице только два гейма и повесив ей «баранку»: 6:0, 6:2.

Для победы Корнеевой понадобилось всего 55 минут. Россиянка по ходу матча выполнила три эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, а также допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы — одна подача навылет и четыре двойные ошибки.

В следующем матче Корнеева сыграет либо с чешкой Вендулой Валдманновой, либо с болгаркой Ивой Ивановой.

На юниорском Уимблдоне, помимо Корнеевой, играют только два российских спортсмена: квалифаер Анастасия Гречкина и пятый сеяный Ярослав Дёмин. У остальных спортсменов были проблемы с получением виз.

Напомним, Алина Корнеева в 2023 году уже выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».

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