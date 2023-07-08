Медведев — о Мирре Андреевой: то, что она делает в 16 лет, просто необыкновенно

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, поделился мнением о 16-летней россиянке Мирре Андреевой, которая уже прошла в третий круг дебютного Уимблдона.

«Мы мало разговаривали. Когда мы видимся, я обычно просто здороваюсь или поздравляю с победой, когда она выигрывает матчи. Я бы сказал, что мы не знаем друг друга на личном уровне.

Не видел большинство её матчей, но некоторые смотрел. То, что она делает в 16 лет, просто невероятно. Одно дело — показывать хороший теннис, другое — выигрывать матчи, борясь наравне. Уже прошло много турниров, на которых Мирра проходила квалификацию и заходила далеко в основной сетке.

Это удивительно почти так же, как удивительны Алькарас, Синнер и Руне. В молодом возрасте ты можешь создавать сенсации, обыгрывать топовых игроков, но иметь возможность далеко пройти в турнире — это очень сложно.

Сейчас кажется, что она может добиваться больших вещей, но мы никогда не знаем это наверняка. Надеюсь, что она будет играть так и дальше, будет продвигаться вперёд на «Шлемах», WTA-1000 и лучших турнирах», — сказал Медведев на пресс-конференции.