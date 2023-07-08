Кис вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Костюк

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» 25-я сеяная Кис нанесла поражение украинке Марте Костюк со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Кис один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Костюк не выполнила ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Кис в четвёртый раз вышла в четвёртый круг Уимблдона. В 2015 году Мэдисон сыграла в четвертьфинале, что является её лучшим достижением на турнире.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Кис сыграет с российской теннисисткой – 22-й сеяной Анастасией Потаповой или Миррой Андреевой, начавшей соревнования с квалификации.