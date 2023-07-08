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Кис вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Костюк

Кис вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Костюк
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Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» 25-я сеяная Кис нанесла поражение украинке Марте Костюк со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Кис один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Костюк не выполнила ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Кис в четвёртый раз вышла в четвёртый круг Уимблдона. В 2015 году Мэдисон сыграла в четвертьфинале, что является её лучшим достижением на турнире.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Кис сыграет с российской теннисисткой – 22-й сеяной Анастасией Потаповой или Миррой Андреевой, начавшей соревнования с квалификации.

Уимблдон (ж). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 19:45 МСК
Марта Костюк
36
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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