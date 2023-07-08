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Медведев лишился теоретических шансов стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона

Медведев лишился теоретических шансов стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона
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Российский теннисист Даниил Медведев, сейчас занимающий третью строчку в рейтинге ATP, лишился теоретических шансов стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона. Это произошло потому, что действующая первая ракетка, испанец Карлос Алькарас, продолжает борьбу на турнире: как и Медведев, испанский спортсмен сегодня, 8 июля, вышел в четвёртый круг соревнований.

Теперь единственным теннисистом, который может сместить Алькараса с первой строчки мирового рейтинга, остаётся серб Новак Джокович, семикратный чемпион Уимблдона и фаворит турнира в этом году. Так как Джокович является второй ракеткой мира, его личная встреча с испанцем может произойти только в финале, до которого ещё несколько кругов. Сейчас теннисисты только вышли в 1/8 финала соревнований.

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