Медведев — об Уимблдоне: постараюсь повторить свой лучший результат на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своём текущем выступлении на Уимблдоне, а также рассказал о целях, которые он ставит перед собой на турнире. Сегодня, 8 июля, спортсмен вышел в 1/8 финала соревнований, обыграв венгра Мартона Фучовича, и повторил свой личный рекорд по выступлениям на травяном «Шлеме».

«Непростой матч, непростой соперник. Он доходил до четвертьфинала Уимблдона, а я нет. Он хорошо играет на траве. Очень рад, что обыграл такого непростого соперника на траве. Думаю, я хорошо играл весь матч, провёл только один плохой гейм на своей подаче в первом сете, и ему этого было достаточно для победы. Мне удалось быть решительнее него в следующих трёх сетах. Очень доволен своим уровнем игры и жду следующего матча.

Я очень замотивирован и решительно настроен. Я уже говорил перед турниром, что хочу хорошо здесь сыграть. Но дело в том, что любой может хорошо играть. Сегодня Мартон хорошо играл, но я смог перевернуть матч. Отлично. Дальше я играю с Иржи Легечкой, это очень сильный соперник, он может быть очень опасен на траве. Я постараюсь хотя бы повторить свой лучший результат на «Ролан Гаррос» (рекорд Медведева — четвертьфинал в 2021 году. — Прим. «Чемпионата»).

Сейчас, исходя из результатов, на траве и грунте я играю хуже, чем на харде. Но я хочу постараться это изменить, выходить в финалы «Шлемов», играя против лучших игроков даже на этих поверхностях. В этом году у меня ещё один шанс.

Надеюсь, я продолжу играть так же, как сегодня. Кажется, сегодня я играл хорошо. Надеюсь, продолжу в том же духе дальше на турнире. Свои шансы у меня будут», — сказал теннисист на пресс-конференции.