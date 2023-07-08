«Кажется, что он долгие годы будет фаворитом». Медведев — о Юбэнксе

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о 43-й ракетке мира из США Кристофере Юбэнксе, который на Уимблдоне впервые в карьере вышел в четвёртый круг.
«Очень тяжёлый соперник. Мы с тренером говорим, что он показывает тотальный теннис. Ничего не боится, просто идёт вперёд. Наносит очень быстрые удары, при первой возможности выходит к сетке. Сильно подаёт.
Я давно его знаю, и в этом году он смог найти что-то такое, чего раньше у него не было. Это стабильность во всём. После первого титула у тебя вырастают крылья, по нему это видно. Сейчас кажется, что он долгие годы будет фаворитом. Но наверняка сказать никогда нельзя. Сейчас он играет великолепно», — сказал Медведев на пресс-конференции после победы над Мартоном Фучовичем в третьем круге турнира.
Напомним, Кристофер Юбэнкс за несколько дней до старта Уимблдона выиграл первый в карьере турнир ATP: он стал чемпионом соревнований на Мальорке (Испания). В четвёртом круге травяного «Шлема» американцу предстоит сыграть с пятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.
- 8 июля 2023
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