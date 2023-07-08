Циципас: мало у кого был шанс сыграть в финале «Шлема». В моём случае это было дважды

Греческий теннисист Стефанос Циципас, пятая ракетка мира, рассказал, думает ли он о возможности победы на турнире «Большого шлема», когда далеко проходит по основной сетке соревнований.

«Алькарас сразу сказал, что его целью является победа на Уимблдоне? Мне нравится его образ мыслей и то, как он относится к чемпионату. Да, я здесь, у меня есть только одна миссия. Я его понимаю.

Но я больше придерживаюсь подхода: «Давайте будем следовать матч за матчем». Игроки находятся в отличной форме, многие чувствуют себя хорошо. Мне предстоит сталкиваться с теннисистами, играющими в самых разных стилях. Например, сегодня я играл с Ласло Джере, и это совсем не так, как с Энди Марреем до этого, где я даже мысленно чувствовал, что это большое испытание. Он не допускал множества невынужденных ошибок, не атаковал так сильно, как мой соперник сегодня.

Конечно, я бы хотел стать победителем Уимблдона. Чувствую, что с каждым матчем постепенно приближаюсь к этому. Было бы здорово, если бы я смог, но я считаю, что не нужно форсировать события. Нужно позволить всему происходить самому по себе.

Только финал — место, где вы думаете о чемпионском титуле. У меня был шанс выиграть. Мало у кого был шанс сыграть в финале турнира «Большого шлема». А в моём случае это было дважды. Это были самые яркие моменты в моей карьере на данный момент.

Вы склонны гораздо больше размышлять, когда готовитесь выйти на финал, особенно такого уровня. Очень много вещей как бы давят. В первую очередь вы думаете о своём детстве, о том, как далеко вы зашли, чтобы быть здесь: из вашего маленького городка, где вы начали играть на кортах, которые представляли собой асфальтированные площадки с линиями, на которых росли сорняки. Совершенно несовершенный корт, не лучшие условия для игры в теннис. И внезапно вы оказываетесь на священных площадках арены Рода Лэйвера или корте Филиппа Шатрье, сражаясь за мечту, о которой грезят миллионы детей. Это сильно поражает.

Я заслужил этот момент. Я усердно работал ради этого момента. В этот момент вы, вероятно, думаете об этом больше, чем в любой другой момент в своей карьере», — рассказал Циципас на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала Уимблдона.