Арина Соболенко назвала выход в полуфинал Уимблдона-2021 прорывом в своей карьере

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, в какой момент начинает задумываться о возможной победе на турнире «Большого шлема».
Два года назад именно на Уимблдоне Соболенко впервые дошла до полуфинала мэйджора.
«Когда начинаю задумываться о победе? Это всегда в голове. Ты всегда думаешь об этом, потому что это то, чего ты на самом деле хочешь добиться. Это твоя мечта. Если раньше я пыталась бороться с такими мыслями в голове, то теперь уже нет. Просто работаю над этим, пытаюсь сосредоточиться на своей игре. Пытаюсь сказать себе, что если у меня получится сосредоточиться на своей игре и постоянно показывать высокий уровень, то получится выиграть турнир.
У меня остались прекрасные воспоминания о полуфинале 2021 года. Это был мой первый прорыв. Очень много эмоций. Хотя тогда, два года назад, я была уже счастлива и от попадания во вторую неделю. С тех пор я больше поверила в себя на турнирах «Большого шлема». Больше не задумываюсь о второй неделе, почувствовала некоторое облегчение после этого прорыва. Да, я довольна, это небольшой праздник – выйти во вторую неделю. Но цель — пройти как можно дальше, и я пытаюсь оставаться сосредоточенной», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 8 июля 2023
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