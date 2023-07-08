Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Берреттини в трёх сетах обыграл Зверева в третьем круге Уимблдона

Берреттини в трёх сетах обыграл Зверева в третьем круге Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл 21-ю ракетку мира из Германии Александра Зверева в трёх сетах третьего круга Уимблдона. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Маттео Берреттини по ходу встречи выполнил 14 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти, спас брейк-пойнт соперника (100%), а также допустил три двойные ошибки. На счету Александра Зверева — 11 подач навылет и одна двойная ошибка.

В 1/8 финала итальянский теннисист встретится с первой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом. Ранее у спортсменов было три личные встречи: испанец побеждал Берреттини на харде в Вене в 2021 году и на грунте в Рио-де-Жанейро в 2022 году, а итальянец был сильнее на харде на Australian Open в 2022 году.

Уимблдон (м). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 20:25 МСК
Александр Зверев
21
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 5    
6 		7 7 7 7    
             
Маттео Берреттини
38
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023