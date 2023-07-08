Берреттини в трёх сетах обыграл Зверева в третьем круге Уимблдона

Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл 21-ю ракетку мира из Германии Александра Зверева в трёх сетах третьего круга Уимблдона. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
Матч продолжался 2 часа 27 минут. Маттео Берреттини по ходу встречи выполнил 14 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти, спас брейк-пойнт соперника (100%), а также допустил три двойные ошибки. На счету Александра Зверева — 11 подач навылет и одна двойная ошибка.
В 1/8 финала итальянский теннисист встретится с первой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом. Ранее у спортсменов было три личные встречи: испанец побеждал Берреттини на харде в Вене в 2021 году и на грунте в Рио-де-Жанейро в 2022 году, а итальянец был сильнее на харде на Australian Open в 2022 году.
- 8 июля 2023
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