Рыбакина вышла в 1/8 финала Уимблдона, отдав только два гейма Бултер

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга соревнований третья сеяная Рыбакина нанесла поражение британке Кэйти Бултер, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.

Рыбакина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Бултер выполнила два эйса, трижды ошиблась на подаче и не имела шансов взять подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Кэйти Бултер на Уимблдоне.

24-летняя Рыбакина в третий раз играет в основной сетке Уимблдона и в третий раз выходит в четвёртый круг соревнований. В 2022 году Елена завоевала титул.

За выход в четвертьфинал Уимблдона действующая чемпионка Рыбакина сыграет с 13-й сеяной представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.