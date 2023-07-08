Рыбакина вышла в 1/8 финала Уимблдона, отдав только два гейма Бултер

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга соревнований третья сеяная Рыбакина нанесла поражение британке Кэйти Бултер, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.
Рыбакина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Бултер выполнила два эйса, трижды ошиблась на подаче и не имела шансов взять подачу соперницы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Кэйти Бултер на Уимблдоне.
24-летняя Рыбакина в третий раз играет в основной сетке Уимблдона и в третий раз выходит в четвёртый круг соревнований. В 2022 году Елена завоевала титул.
За выход в четвертьфинал Уимблдона действующая чемпионка Рыбакина сыграет с 13-й сеяной представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.
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