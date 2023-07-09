Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 9 июля

Сегодня, 9 июля, состоится седьмой день Уимблдона. Будут доиграны прерванные вчера из-за дождя матчи третьего круга, а также стартуют игры 1/8 финала турнира. За выход в четвертьфинал поборется россиянин Андрей Рублёв: он встретится с казахстанцем Александром Бубликом, которому в июне проиграл в финале турнира в Галле. Их матч пройдёт первым запуском на центральном корте. Третьим запуском на корте №2 сыграет россиянин Роман Сафиуллин: его соперником будет канадец Денис Шаповалов.
Уимблдон. Расписание и примерное время начала матчей. 9 июля. Мужчины
Четвёртый круг
Центральный корт. Первый и третий запуски
15:30 Андрей Рублёв (Россия, 7) — Александр Бублик (Казахстан, 23)
Около 20:00 Новак Джокович (Сербия, 2) — Хуберт Хуркач (Польша, 17)
Корт №1. Второй запуск
Янник Синнер (Италия, 8) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия)
Корт №2. Третий запуск
Около 16:00 Роман Сафиуллин (Россия) — Денис Шаповалов (Канада, 26)
Третий круг
Корт №2. Второй запуск
Около 15:00 Григор Димитров (Болгария, 21) — Фрэнсис Тиафо (США, 10)
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