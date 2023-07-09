Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 9 июля

Сегодня, 9 июля, пройдут матчи четвёртого круга Уимблдона в женском одиночном разряде. Кроме того, российские теннисистки Анастасия Потапова и Мирра Андреева сыграют друг с другом в перенесённом матче третьего круга.
Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. 1/8 финала
13:00 Маркета Вондроушова (Чехия) – Мари Боузкова (Чехия, 32)
13:00 Екатерина Александрова (Россия, 21) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)
13:00 Онс Жабер (Тунис, 6) — Петра Квитова (Чехия, 9)
13:00 Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3)
14:00 Анастасия Потапова (Россия, 22) – Мирра Андреева (Россия, Q). (Третий круг)
15:00 Джессика Пегула (США, 4) — Леся Цуренко (Украина)
17:30 Ига Свёнтек (Польша, 1) – Белинда Бенчич (Швейцария, 14).
18:30 Виктория Азаренко (Беларусь, 19) — Элина Свитолина (Украина, WC)
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