Медведев — о поведении на корте: не хочу, чтобы меня знали из-за истерик

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о своих ярких празднованиях на корте после матчей.
«Не хочу, чтобы меня знали, скажем, из-за истерик или подобных вещей, потому что об этом я сожалею. Забавные вещи, конечно, я люблю. Мне нравится тот факт, что теперь есть социальные сети, поэтому может быть, когда мне будет 50 лет, я смогу смотреть свои видео с некоторыми забавными вещами.
Какой бы я выбрал лучший момент? У меня было много хороших. Да, я бы пошёл на свои выступления. Я люблю свои выступления и интервью после матча. Я не выберу один. Финал US Open, когда я проиграл Рафе, был довольно забавным, потому что я был, конечно, разочарован, но мне удалось сыграть хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Напомним, в четвёртом круге Уимблдона Медведев встретится с представителем Чехии Иржи Легечкой.
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