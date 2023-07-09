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Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящего матча со Свитолиной на Уимблдоне

Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящего матча со Свитолиной на Уимблдоне
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказался о предстоящем матче с украинкой Элиной Свитолиной в четвёртом круге Уимблдона.

«Она очень сильный боец. Я знаю, что это будет нелегкий матч. Я чувствую, что всегда есть две стороны истории. Когда вы кого-то знаете, сюрпризов не бывает, но они вроде как знают и вашу игру. Она очень хорошо двигается. Может быть, после возвращения она научилась каким-то новым трюкам. Я очень рада за неё, что у неё был этот невероятный семейный опыт и возможность очень быстро вернуться в тур. Она уже набрала форму и находится на очень высоком уровне. Очевидно, результаты есть и они показывают, что она может играть против лучших игроков и выигрывать матчи. Кажется, что она играет без особого давления, просто возвращается, просто набирает очки и всё», — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.

Напомним, в предыдущем круге Азаренко обыграла россиянку Дарью Касаткину.

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