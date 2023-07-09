Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящего матча со Свитолиной на Уимблдоне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказался о предстоящем матче с украинкой Элиной Свитолиной в четвёртом круге Уимблдона.
«Она очень сильный боец. Я знаю, что это будет нелегкий матч. Я чувствую, что всегда есть две стороны истории. Когда вы кого-то знаете, сюрпризов не бывает, но они вроде как знают и вашу игру. Она очень хорошо двигается. Может быть, после возвращения она научилась каким-то новым трюкам. Я очень рада за неё, что у неё был этот невероятный семейный опыт и возможность очень быстро вернуться в тур. Она уже набрала форму и находится на очень высоком уровне. Очевидно, результаты есть и они показывают, что она может играть против лучших игроков и выигрывать матчи. Кажется, что она играет без особого давления, просто возвращается, просто набирает очки и всё», — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.
Напомним, в предыдущем круге Азаренко обыграла россиянку Дарью Касаткину.
- 9 июля 2023
-
02:25
-
02:02
-
01:00
-
00:53
-
00:16
-
00:13
- 8 июля 2023
-
23:54
-
23:46
-
23:35
-
23:13
-
23:02
-
22:42
-
22:41
-
22:24
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:57
-
21:39
-
21:31
-
21:24
-
21:07
-
20:57
-
20:39
-
20:16
-
20:00
-
19:54
-
19:45
-
19:36
-
19:00
-
18:50
-
18:41
-
18:34
-
18:14
-
18:04