Елена Рыбакина рассказала, чувствует ли давление на Уимблдоне
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос, чувствует ли она давление на Уимблдоне.
«Я не чувствую такого большого давления, потому что и в этом году я играла очень хорошо. У меня действительно отличные результаты, особенно в Австралии. Финал турнира Большого шлема — тоже большое достижение. Я не чувствую такого большого давления. Конечно, я хочу преуспеть здесь. Это главная цель, поэтому мы посмотрим, как она будет реализовываться в этом году», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Рыбакина является действующей победительницей Уимблдона. В финале турнира прошлого года она обыграла Онс Жабер.
В 1/8 финала Рыбакина встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.
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