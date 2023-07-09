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Андрей Рублёв – Александр Бублик: текстовая онлайн-трансляция матча в 1/8 финала Уимблдона

Андрей Рублёв – Александр Бублик: текстовая онлайн-трансляция матча в 1/8 финала Уимблдона
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Сегодня, 8 июля олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сразится с 26-м номером рейтинга ATP, представителем Казахстана Александром Бубликом за выход в четвертьфинал Уимблдона-2023. Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся чуть позднее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Александр Бублик в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). 4-й круг
09 июля 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Александр Бублик
26
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

По личным встречам теннисистов Рублёв ведёт со счётом 3-2. В основных сетках турниров ATP он выиграл три матча из четырёх — на Кубке Кремля — 2019, в Вене-2019 и в Роттердаме-2020. Бублик же победил Рублёва в квалификации Кубка Кремля в 2016 году, а также в совсем недавнем финале турнира ATP-500 в Галле, как раз на траве.

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