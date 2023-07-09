Андрей Рублёв повредил пальцы, упав в 1-м сете матча с Бубликом в 1/8 финала Уимблдона

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв неприятно упал по ходу первого сета матча с представителем Казахстана Александром Бубликом в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Из-за этого инцидента Рублёву пришлось взять медицинский тайм-аут. Доктор обработал повреждённые Андреем пальцы на правой руке. После чего россиянин продолжил матч.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Александр Бублик в 1/8 финала Уимблдона-2023.

По личным встречам теннисистов Рублёв ведёт со счётом 3-2. В основных сетках турниров ATP он выиграл три матча из четырёх — на Кубке Кремля — 2019, в Вене-2019 и в Роттердаме-2020. Бублик же победил Рублёва в квалификации Кубка Кремля в 2016 году, а также в совсем недавнем финале турнира ATP-500 в Галле, как раз на траве.