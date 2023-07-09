Леся Цуренко проиграла Джессике Пегуле в матче 1/8 финала Уимблдона
Поделиться
Сегодня, 9 июля, в матче четвёртого круга Уимблдона-2023 четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула встречалась с представительницей Украины Лесей Цуренко (60-я в рейтинге WTA). Матч завершился победой американской теннисистки со счётом 6:1, 6:3.
Встреча прошла на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлилась 1 час 15 минут. Пегула допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Цуренко одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В четвертьфинале Уимблдона Пегула сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая занимает 42-е место в рейтинге WTA. Встреча запланирована на завтра, 10 июля.
Комментарии
- 9 июля 2023
-
16:28
-
16:24
-
16:22
-
16:19
-
16:15
-
16:04
-
15:53
-
15:52
-
15:42
-
15:36
-
15:10
-
14:47
-
14:37
-
14:10
-
13:51
-
13:46
-
12:55
-
12:55
-
12:47
-
12:04
-
11:30
-
11:20
-
11:07
-
10:56
-
10:31
-
10:19
-
09:52
-
09:36
-
09:00
-
08:00
-
04:38
-
03:07
-
02:25
-
02:02
-
01:00
Партнерский контент