Леся Цуренко проиграла Джессике Пегуле в матче 1/8 финала Уимблдона

Сегодня, 9 июля, в матче четвёртого круга Уимблдона-2023 четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула встречалась с представительницей Украины Лесей Цуренко (60-я в рейтинге WTA). Матч завершился победой американской теннисистки со счётом 6:1, 6:3.

Встреча прошла на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлилась 1 час 15 минут. Пегула допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Цуренко одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале Уимблдона Пегула сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая занимает 42-е место в рейтинге WTA. Встреча запланирована на завтра, 10 июля.