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Леся Цуренко проиграла Джессике Пегуле в матче 1/8 финала Уимблдона

Леся Цуренко проиграла Джессике Пегуле в матче 1/8 финала Уимблдона
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Сегодня, 9 июля, в матче четвёртого круга Уимблдона-2023 четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула встречалась с представительницей Украины Лесей Цуренко (60-я в рейтинге WTA). Матч завершился победой американской теннисистки со счётом 6:1, 6:3.

Встреча прошла на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлилась 1 час 15 минут. Пегула допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Цуренко одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале Уимблдона Пегула сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая занимает 42-е место в рейтинге WTA. Встреча запланирована на завтра, 10 июля.

Уимблдон (ж). 4-й круг
09 июля 2023, воскресенье. 15:05 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Леся Цуренко
60
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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