Рублёв, несмотря на падение, выиграл 1-й сет матча с Бубликом в 1/8 финала Уимблдона

Завершился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва с 26-м номером рейтинга ATP, представителем Казахстана Александром Бубликом в 1/8 финала Уимблдона-2023. Его со счётом 7:5 выиграл россиянин.

Стартовая партия продлилась 45 минут, Рублёву удалось реализовать один брейк-пойнт. По ходу сета Андрей неприятно упал, повредив пальцы на правой руке. Россиянину потребовался медицинский тайм-аут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Александр Бублик в 1/8 финала Уимблдона-2023.

По личным встречам теннисистов Рублёв ведёт со счётом 3-2. В основных сетках турниров ATP он выиграл три матча из четырёх — на Кубке Кремля — 2019, в Вене-2019 и в Роттердаме-2020. Бублик же победил Рублёва в квалификации Кубка Кремля в 2016 году, а также в совсем недавнем финале турнира ATP-500 в Галле, как раз на траве.