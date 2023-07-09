Димитров: Руне молод, талантлив и опасен, как я. Только без той части про молодость

32-летний болгарский теннисист Григор Димитров (24-й в рейтинге ATP) поделился мнением о шестой ракетке мира 20-летнем датчанине Хольгере Руне, с которым ему предстоит встретиться в матче четвёртого круга Уимблдона-2023.

«Хольгер молод и талантлив. В каком-то смысле он крайне опасный игрок, как и я. Только без той части про молодость», — сказал Димитров после матча третьего круга соревнований.

В прошлом раунде Уимблдона Димитров обыграл десятую ракетку мира представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:2, 6:3, 6:2, а Руне одержал победу над испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной (34-й в мировом рейтинге) со счётом 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (10:8). Мужской турнир Уимблдона-2023 завершится 16 июля.