«Хочется гадость сказать». Бублик — после второго сета матча с Рублёвым на Уимблдоне

Казахстанский теннисист Александр Бублик, известный эксцентричным поведением на корте, постарался сдержать эмоции, комментируя итог второго сета матча 1/8 финала Уимблдона. Прямо сейчас спортсмен играет на центральном корте с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым и проигрывает ему со счётом 5:7, 3:6.

«Настроение — хочется гадость сказать. Очень хочется», — высказался Бублик после второго проигранного сета в матче.

Сейчас идёт третий сет матча. Спортсмены находятся на корте уже более полутора часов. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию игры Бублика и Рублёва.

Ровно две недели назад Александр Бублик и Андрей Рублёв играли друг с другом в финале травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). Тогда победа осталась за спортсменом из Казахстана.