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«Хочется гадость сказать». Бублик — после второго сета матча с Рублёвым на Уимблдоне

«Хочется гадость сказать». Бублик — после второго сета матча с Рублёвым на Уимблдоне
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, известный эксцентричным поведением на корте, постарался сдержать эмоции, комментируя итог второго сета матча 1/8 финала Уимблдона. Прямо сейчас спортсмен играет на центральном корте с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым и проигрывает ему со счётом 5:7, 3:6.

«Настроение — хочется гадость сказать. Очень хочется», — высказался Бублик после второго проигранного сета в матче.

Сейчас идёт третий сет матча. Спортсмены находятся на корте уже более полутора часов. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию игры Бублика и Рублёва.

Ровно две недели назад Александр Бублик и Андрей Рублёв играли друг с другом в финале травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). Тогда победа осталась за спортсменом из Казахстана.

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