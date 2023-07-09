Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рублёв — Бублик: россиянин уступил в третьем сете 1/8 финала Уимблдона на тай-брейке

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмой сеяный Уимблдона, уступил казахстанцу Александру Бублику, 23-му сеяному турнира, в третьем сете четвёртого круга Уимблдона на тай-брейке. Текущий счёт в матче — 7:5, 6:3, 6:7 (6:8).

Таким образом, счёт по сетам стал 2:1 в пользу Андрея Рублёва. Сейчас стартует четвёртый сет матча.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Александра Бублика за выход в четвертьфинал Уимблдона.

Теннисисты играют первым запуском на центральном, главном, корте Уимблдона. Они уже провели на корте более двух часов.

Победитель матча между Рублёвым и Бубликом в четвертьфинале сыграет с теннисистом, одержавшим победу в матче Хуберт Хуркач (Польша, 17) — Новак Джокович (Сербия, 2).