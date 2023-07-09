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Рублёв — Бублик: россиянин уступил в третьем сете 1/8 финала Уимблдона на тай-брейке

Рублёв — Бублик: россиянин уступил в третьем сете 1/8 финала Уимблдона на тай-брейке
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Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмой сеяный Уимблдона, уступил казахстанцу Александру Бублику, 23-му сеяному турнира, в третьем сете четвёртого круга Уимблдона на тай-брейке. Текущий счёт в матче — 7:5, 6:3, 6:7 (6:8).

Таким образом, счёт по сетам стал 2:1 в пользу Андрея Рублёва. Сейчас стартует четвёртый сет матча.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Александра Бублика за выход в четвертьфинал Уимблдона.

Теннисисты играют первым запуском на центральном, главном, корте Уимблдона. Они уже провели на корте более двух часов.

Победитель матча между Рублёвым и Бубликом в четвертьфинале сыграет с теннисистом, одержавшим победу в матче Хуберт Хуркач (Польша, 17) — Новак Джокович (Сербия, 2).

Уимблдон (м). 4-й круг
09 июля 2023, воскресенье. 15:40 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
7 		6 6 6 4  
5 		3 7 8 3  
             
Александр Бублик
26
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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