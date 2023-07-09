Мирра Андреева — о Надале: иногда я мысленно пытаюсь подражать ему
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая сегодня, 9 июля, вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв в двух сетах другую россиянку, 23-ю сеяную Анастасию Потапову, рассказала, кто её вдохновляет.
«Я всегда восхищалась Роджером Федерером. Он всегда был моим фаворитом. Но после того как Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в 2022 году, я была очень впечатлена, потому что он одержал победу на Australian Open и «Ролан Гаррос» после травмы. Могу сказать, что я мысленно иногда пытаюсь подражать ему. И спрашиваю себя: «Как бы он поступил в этот момент?» — призналась Андреева в интервью после матча.
В четвёртом круге турнира Мирра Андреева встретится с американкой Мэдисон Кис, 18-й ракеткой мира.
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