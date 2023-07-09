Андреева: вне корта мне всё ещё 16, и иногда я могу вести себя как ребёнок

Российская теннисистка Мирра Андреева (102-я в рейтинге WTA) прокомментировала свои изменения в ментальном плане и ответила на вопрос, живёт ли спортсменка нормальной подростковой жизнью.

«Вообще-то я думаю, что я обычный подросток, нормальная девушка. Я делаю, думаю, всё, чем занимаются девочки моего возраста. Люблю смотреть сериалы, уроки приходится делать, здесь у меня нет выбора. Надо ещё два года потерпеть, и всё (улыбается).

В свободное время мне иногда хочется побыть одной, если настроение такое. Но чаще всего я смотрю Netflix, честно (улыбается).

После Парижа я обстоятельно поговорила сама с собой. Просто разговаривала с собой. Просто что-то осознала и приняла некоторые важные для себя решения. Думаю, что хорошо справилась, потому что пока всё получается. Просто поговорила с собой и решила, что мне нужно делать дальше. Пока что это работает.

Если честно, вне корта мне всё ещё 16, и иногда я могу вести себя как ребёнок. Могу много жаловаться на некоторые вещи. Да, на корте я просто стараюсь думать только о теннисе, об игре, об очередных очках. Но вне игры – я другая (улыбается)», – сказала Андреева на послематчевой конференции.