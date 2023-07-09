«Андрей, снимаем шляпу!» Аккаунт Уимблдона в соцсетях — о фантастическом ударе Рублёва

Пресс-служба Уимблдона выразила восхищение феноменальным ударом россиянина Андрея Рублёва в финальном сете 1/8 финала турнира, в котором российский теннисист сражался с казахстанцем Александром Бубликом. В самом конце матча, перед двойным матчболом, спортсмен в падении отбил удар соперника, заработав очко, которое впоследствии привело его к победе в игре, а также шокировав и Бублика, и зрителей на центральном корте.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Фото: Социальные сети

В официальном аккаунте Уимблдона появился пост, посвящённый Рублёву: «Это один из лучших ударов, которые мы видели здесь за годы! Андрей, снимаем шляпу!»

Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона, где он встретится либо с поляком Хубертом Хуркачем, либо с сербом Новаком Джоковичем.