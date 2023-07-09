Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Сафиуллиным

Синнер уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Сафиуллиным
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер, восьмая ракетка мира, одержал уверенную победу в четвёртом круге Уимблдона. Спортсмен в трёх сетах обыграл 85-ю ракетку мира из Колумбии Даниэля-Элаи Галана: 7:6 (7:4), 6:4, 6:3.

Матч проходил на корте №1 и продолжался 2 часа 37 минут. Янник Синнер по ходу встречи реализовал 3 брейк-пойнта из 20 и допустил только одну двойную ошибку, а на счету Даниэля-Элаи Галана в этом матче один реализованный брейк-пойнт из пяти и три двойные ошибки. Также каждый из спортсменов выполнил по 12 эйсов.

Для Янника Синнера это пятый в карьере выход в четвертьфинал турниров «Большого шлема», на Уимблдоне спортсмен вышел в 1/4 финала второй год подряд. Однако ранее на «Шлемах» спортсмен всегда проигрывал в этой стадии турнира.

В 2023 году Синнер сыграет в четвертьфинале Уимблдона с россиянином Романом Сафиуллиным. Ранее у теннисистов была одна личная встреча: на ATP Cup в 2022 году на харде. Тогда победа осталась за итальянцем.

Уимблдон (м). 4-й круг
09 июля 2023, воскресенье. 16:50 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6    
6 4 		4 3    
             
Даниэль-Элаи Галан
85
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023