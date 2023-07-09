Рублёв стал десятым действующим теннисистом, который смог выйти в 1/4 финала всех «Шлемов»

Россиянин Андрей Рублёв, который сегодня, 9 июля, вышел в четвертьфинал Уимблдона впервые в карьере, стал только десятым действующим игроком, который смог пробиться в 1/4 финала всех турниров «Большого шлема». Помимо Рублёва, такое достижение есть только у одного теннисиста из России, продолжающего спортивную карьеру, — Карена Хачанова.

Теннисисты, выходившие в 1/4 финала всех «Шлемов»

1. Маттео Берреттини (Италия).

2. Марин Чилич (Хорватия).

3. Новак Джокович (Сербия).

4. Карен Хачанов (Россия).

5. Энди Маррей (Великобритания).

6. Рафаэль Надаль (Испания).

7. Кей Нисикори (Япония).

8. Янник Синнер (Италия).

9. Стэн Вавринка (Швейцария).

10. Андрей Рублёв (Россия).

Первая ракетка России Даниил Медведев никогда в своей карьере не выходил в четвертьфинал Уимблдона: ему не хватает только одной победы на текущем турнире, чтобы повторить достижение Рублёва.