Рублёв и Бублик обнялись после матча на Уимблдоне

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вместе со спортсменом из Казахстана Александром Бубликом обнялись после пятисетового матча 1/8 финала Уимблдона, в котором победу одержал российский спортсмен, впервые в карьере вышедший в четвертьфинал «Большого шлема» на траве.

Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. После сегодняшней игры по личным встречам теннисистов Рублёв ведёт у Бублика со счётом 4-2.

В 1/4 финала Уимблдона Рублёв сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 17) — Новак Джокович (Сербия, 2). Соперник россиянина определится сегодня, 9 июля, вечером.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.