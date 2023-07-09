Мирра Андреева — о Радукану: она прошла квалификацию и выиграла «Шлем» в 18 лет. Это круто

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая остаётся единственной спортсменкой в турнирной сетке, попавшей в основу через квалификацию, поделилась мнением о победительнице US Open в 2021 году Эмме Радукану, которая одержала победу на турнире, также пройдя квалификацию.

«В 2021 году она проделала потрясающую работу, все были под впечатлением. Думаю, она сама впечатлилась, что прошла квалификацию и выиграла «Шлем» в 18 лет. Это круто.

Но я стараюсь о таком не думать. Все эти мысли будут только мешать. Я просто стараюсь играть каждый матч и не думать, как далеко я уже зашла, какой сейчас раунд или против кого я играю. Просто стараюсь играть каждый розыгрыш, неважно, против кого. Неважно, какой раунд. Просто играю, и всё. Я ничего не меняю по части психологии или в игре, а просто играю», — рассказала Андреева на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала дебютного Уимблдона.