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Янчук: совсем не удивлён выступлением Рублёва на Уимблдоне. А чему тут удивляться?

Янчук: совсем не удивлён выступлением Рублёва на Уимблдоне. А чему тут удивляться?
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Советский и российский теннисист и тренер по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва в 1/8 финала травяного турнира на Уимблдоне в матче со спортсменом из Казахстана Александром Бубликом.

«Если честно, я совсем не удивлён выступлением Рублёва на Уимблдоне. А чему тут удивляться? Андрей является седьмой ракеткой мира — он просто обязан играть в четвертьфинале всех «Больших шлемов». Его рейтинг соответствует этому.

Обыграть Бублика в пяти сетах — совсем не достижение. Обычный и нужный результат. Таких соперников нужно обыгрывать в четырёх, а лучше в трёх сетах. Думаю, что в этом матче характер сыграл определяющую роль», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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