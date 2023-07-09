Мирра Андреева: чувствую поддержку из Красноярска, меня поддерживает много людей

Российская теннисистка Мирра Андреева, которая сегодня, 9 июля, впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона, рассказала, ощущает ли она поддержку со стороны семьи и россиян.

«Да, я понимаю, настолько за меня болеют, особенно сегодня: сегодня день рождения моего дедушки. Они смотрели мой матч, пригласили человек 50. Сегодня я получила гораздо больше поддержки, больше тёплых сообщений от семьи. Уже поговорила с бабушкой и дедушкой, поздравила с днём рождения.

Чувствую поддержку из Красноярска, меня поддерживает много людей. Они выкладывают «сториз», отмечают меня в публикациях. Это здорово. Очень приятно, что они меня помнят (улыбается). И до сих пор болеют за меня, хотя я там с зимы не была», — поделилась Андреева на пресс-конференции после матча.