Рублёв — о Джоковиче: это его история. Почему я должен думать о его достижениях?

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал возможность встречи в четвертьфинале Уимблдона с семикратным чемпионом турнира, сербом Новаком Джоковичем и отметил сильные стороны потенциального соперника.

«Что говорить о следующем матче? Если это будет Новак, то это один из лучших теннисистов мира, который в последние годы почти не проигрывает на траве. Мне нечего сказать. Нужно просто выйти и бороться, стараться делать свою работу как можно лучше. Если это будет Хуберт Хуркач, то могу сказать, что мы играли пару раз, это были действительно тяжёлые матчи. Он несколько раз обыгрывал меня, а я — его. Он идеальный игрок на траве, у него невероятно сильная подача. Он любит делать удары, любит бить ответные. Играть против него на траве очень тяжело.

Честно говоря, я не думаю о достижениях Новака, потому что это его история. Он знает, что он один из лучших теннисистов мира, особенно здесь, на этом корте. Почему я должен думать о его достижениях? Мне нужно думать о себе и делать всё возможное. Это как, не знаю, если вдруг Новак начнёт думать, что я проиграл все свои четвертьфиналы на «Шлемах»: «Хорошо, Андрей. Он проиграл все свои четвертьфиналы, а теперь мы играем в 1/4 финала, будет ли так дальше?» То же самое.

Новак — один из лучших, он не проигрывает в этом году, особенно на турнирах «Большого шлема». Он выиграл их все. Это самое сложное. У него идеальный теннис, очень быстрые ноги. Он знает, как использовать скорость игроков. Иногда, когда тебе тяжело, ему становится комфортно: он использует скорость и играет безошибочно. Он заставляет делать дополнительные удары — и соперник ошибается.

Он очень хорошо подаёт. Во всех направлениях, близко к линиям, с большим процентом реализации первой подачи. Его сложно сломить.

Когда против вас играет теннисист с потрясающими ногами, который может отбить почти всё, нужно сыграть действительно отличный матч», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Уимблдона.